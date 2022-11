Saragozza attraversata dal fiume Ebro: Copernicus ci porta sopra la provincia della Spagna

“In questa immagine il fiume Ebro può essere visto serpeggiare attraverso la provincia da ovest a est. Tra la sua sorgente nelle montagne della Cantabria nel nord-ovest e il suo delta sulla costa mediterranea, il fiume Ebro viene alimentato da oltre 200 affluenti mentre scorre per 910 km attraverso gran parte della Spagna settentrionale.

In una regione altrimenti arida, con scarse precipitazioni annuali inferiori a 380-460 mm, l’irrigazione nel bacino dell’Ebro è di estrema importanza. Il bacino di La Loteta, molto conosciuto per il kite surfing, è stato progettato per regolare il flusso del Canale Imperiale d’Aragona e nell’immagine è visibile di colore turchese in basso a sinistra.