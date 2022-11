Una scimmia con un cucciolo di cane fra le braccia: la bizzarra vicenda dal Bangladesh | FOTO

MeteoWeb

La “strana coppia”. Una scimmia e un cane sono inseparabili a Dacca, in Bangladesh. Il primate è stato fotografato mentre si porta in giro un cucciolo di cane come se fosse il suo migliore amico o come se lo avesse adottato. I due animali sono stati osservati insieme su un albero o anche mentre la scimmia teneva in braccio il cucciolo o esplorava il suo pelo, come spesso fanno fra di loro i primati (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

I fatti stanno avvenendo nel Ramna Park Forest Park, un’area ricreativa nel centro di Dacca. Al momento, secondo il racconto dei testimoni, il cane non sembra vivere con difficoltà o disagio questa situazione.

Il comportamento potrebbe essere dovuto a semplice affetto o amicizia, ma non si esclude neanche l’ipotesi “rapimento”. Ne è un esempio quanto successo lo scorso anno in Malesia, dove una scimmia selvatica aveva portato via un cucciolo di cane ad una famiglia, tenendolo con sé per tre giorni. “Il cucciolo sembrava stanco e molto affamato, ma la scimmia non sembrava fargli del male”, ha raccontato uno dei testimoni. Alla fine, l’intervento di alcune persone ha spaventato la scimmia e permesso loro di riportare il cucciolo ai proprietari.