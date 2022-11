Scoperta enorme struttura extragalattica nascosta dietro il centro della Via Lattea

MeteoWeb

Gli astronomi hanno rilevato un’enorme struttura extragalattica nascosta in una regione inesplorata dello Spazio oltre il centro della Via Lattea.

Questa regione fantasma, nota come “zona di evitamento“, è un punto vuoto sulla nostra mappa dell’universo, che comprende tra il 10% e il 20% del cielo notturno. Il motivo per cui non possiamo vederlo, almeno con i normali telescopi a luce visibile, è perché il centro della Via Lattea ne blocca la visuale.

La zona di evitamento e la struttura extragalattica

Il centro della nostra galassia è così denso di stelle, polvere e altra materia che la luce proveniente dalla zona di evitamento viene dispersa o assorbita prima di raggiungere i telescopi terrestri.

Tuttavia, per svelare i segreti di questa zona, gli studiosi si sono avvalsi di telescopi in grado di rilevare la radiazione infrarossa, un tipo di energia invisibile agli occhi umani, ma abbastanza potente da emergere da dense nubi di gas e polvere. Le indagini a infrarossi della zona di evitamento hanno trovato prove di migliaia di singole galassie che brillano attraverso la nebbia cosmica, anche se si sa poco delle strutture su larga scala che vi si nascondono.

I ricercatori hanno combinato i dati di molte di indagini a infrarossi per rivelare la struttura più colossale mai rilevata nella zona di evitamento, secondo uno studio pubblicato il 28 ottobre su arXiv.org. Lo studio non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria, sebbene sia stato sottoposto a revisione per Astronomy and Astrophysics.

Situata a circa 3 miliardi di anni luce dalla Terra, la misteriosa struttura sembra essere un grande ammasso di galassie unite da un centro di gravità condiviso. Utilizzando le osservazioni del VVV Survey, un’indagine che studia il rigonfiamento centrale della Via Lattea alle lunghezze d’onda dell’infrarosso utilizzando il Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy in Cile, gli autori dello studio hanno trovato prove di almeno 58 galassie raggruppate insieme in una piccola area della zona di evitamento.

Gli ammassi di galassie

Gli ammassi di galassie sono i più grandi oggetti legati gravitazionalmente nell’universo: i più grandi ammassi conosciuti contengono centinaia di migliaia di galassie raggruppate insieme. Sfortunatamente, è impossibile dire quali siano le dimensioni dell’ammasso appena scoperto, date le vaste distanze e la miriade di ostacoli che si trovano tra le stelle dell’ammasso e la Terra.

Tuttavia, la semplice rilevazione di questo colossale oggetto dimostra che la zona di evitamento potrebbe non essere così imperscrutabile come si riteneva un tempo. I futuri studi sugli infrarossi, comprese le potenziali osservazioni del James Webb Space Telescope (che ha già utilizzato la sua fotocamera a infrarossi per acquisire l’immagine più profonda dell’universo fino ad oggi) dovrebbero aiutare ulteriormente gli scienziati a svelare i segreti nascosti oltre il rigonfiamento della Via Lattea.