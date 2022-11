Scoperto un eccezionale pianeta alieno, è ricoperto di magma fuso

MeteoWeb

Eccezionale scoperta astronomica grazie al telescopio spaziale Tess della Nasa (Transiting Exoplanet Survey Satellite) che ha documentato l’esistenza di un pianeta davvero straordinario. Si tratta di uno dei più massicci mai avvistati, con un raggio che è quasi il doppio di quello della Terra ed una massa dieci volte maggiore.

L’avvistamento di questo pianeta alieno, chiamato TOI-1075 b, è stato documentato con un articolo accettato per la pubblicazione sulla rivista The Astronomical Journal. La nuova super-Terra, distante circa 200 anni luce da noi, ha già rivelato caratteristiche estreme: a causa della vicinanza con la sua stella, la temperatura superficiale si aggira intorno ai mille gradi, è ricoperta di magma fuso ed un suo anno dura appena mezza giornata, vale a dire che impiega solo 14,5 ore per compiere un giro completo intorno all’astro.