A causa del maltempo previsto per domani, sabato 18 novembre, si rischia di avere le scuole chiuse in diversi comuni. Si attendono le decisioni dei sindaci, che arriveranno entra la serata.

Per ora a confermare la chiusura delle scuole sono diversi comuni campani, in particolare del salernitano. Di seguito l’elenco che verrà aggiornato in diretta:

Sapri

Sarno

Pellezzano

Articolo in aggiornamento