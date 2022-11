Siccità, le intenzioni di Matteo Salvini su dighe e invasi

MeteoWeb

Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha parlato di cosa intende fare per contrastare gli effetti della siccità, che ancora attanaglia il Nord Italia dopo mesi – soprattutto quegli estivi – durissimi. “Come Ministero proporrò un piano acque intorno al quale si siedano tutti“, ha detto Salvini a margine del Forum Coldiretti a Roma. “Ho intenzione di sbloccare nelle prossime settimane, non nei prossimi anni, tutti i progetti di dighe e invasi che permettono agli agricoltori di fare agricoltura anche quando non piove, perché non si può dipendere dal meteo“.

“I danni devastanti dei signori del ‘no’ si sono visti quest’estate“, afferma Salvini. “Uno dei primi dossier cui ho messo mano e fatto metter mano ai tecnici del MIT è quello delle dighe e degli invasi bloccati in tanti casi perché c’è il comitatino locale che ritiene sia ‘utile ma non vicino a casa mia‘”, ha concluso.