Siccità, esperto: “il Po ancora ai minimi, portata dimezzata”

“Le piogge hanno avuto pochi effetti sulla siccità. E’ da più di un anno che i livelli del fiume Po sono ai minimi. A Boretto la portata oggi è di 800 metri cubi al secondo: mediamente dovrebbe essere di 1600 metri cubi“: lo ha affermato Marco Gardella, ingegnere ambientale e del territorio dell’Autorità Distrettuale del fiume Po, al microfono di Massimo Mignanelli, inviato di RaiNews, descrivendo il persistente stato di severità idrica delle portate del Grande Fiume, durante la navigazione nel territorio di Boretto (RE) a bordo della motonave Stradivari.

“Il livello del Po è dimezzato, e quello che è più preoccupante sono le riserve per la prossima stagione. Se non piove e non nevica non riusciremo a invasare l’acqua e la riserva che servirà per l’estate potrebbe essere a forte rischio,” ha concluso Gardella