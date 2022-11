“Sisma dello Stretto 2022”: prosegue l’esercitazione nazionale, il programma di oggi

MeteoWeb

Prosegue oggi, sabato 5, l’esercitazione nazionale di protezione civile sul rischio sismico “Sisma dello Stretto 2022”, promossa e organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile. All’iniziativa del Dipartimento nazionale hanno aderito le Regioni Sicilia e Calabria, i Comuni di Messina e Reggio Calabria e altri della provincia messinese e calabrese.

Le attività a Messina, per delega del Sindaco Federico Basile, sono coordinate dall’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, che verifica la struttura di protezione civile nell’ambito dell’esercitazione senza alcun pericolo reale per la popolazione. Lo scenario prevede la simulazione di un terremoto di magnitudo 6 verosimilmente capace di innescare effetti ambientali a terra, come frane e liquefazioni, e fenomeni di maremoto che potenzialmente interesserebbero numerose località costiere, tra cui il Comune di Messina.

Per maggiori informazioni sul coinvolgimento del Comune di Messina nell’ambito dell’esercitazione “Sisma dello Stretto 2022” contattare il numero telefonico 090-22866 o scrivere a protezionecivile@comune.messina.it.

Il programma dell’esercitazione prevede oggi, sabato 5, alle 10.40, al Porto di Messina (appuntamento al varco Colapesce di fronte largo Minutoli), nave Etna soccorso con trasporto feriti dall’ospedale alla nave; alle 12.30, sempre al Porto di Messina, attività salvaguardia beni culturali al Forte San Salvatore.

Altri scenari sul territorio: a Spadafora, attività del Centro Operativo Comunale; a Letojanni, alle 14, soccorso di un figurante disperso in mare con elicottero della Guardia Costiera.