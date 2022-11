“Imbragate e portate in salvo”: intervento del Soccorso Alpino per un gruppo di capre bloccate in alta montagna

MeteoWeb

Il Soccorso Alpino è dovuto intervenire in una zona impervia nel territorio di Pieve Vergonte, nel Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Il motivo dell’intervento? Un gruppo di capre era rimasto bloccato in alcune cenge vicine alla parete della montagna, proprio sopra allo strapiombo.

L’allarme è scattato quando il proprietario degli animali si è accorto che il suo gregge non riusciva più a muoversi e tornare sul sentiero. Ha allora allertato il comune di Pieve Vergonte, che a sua volta ha attivato la stazione di Villadossola del Soccorso Alpino per attività di protezione civile.

L’intervento del Soccorso Alpino ha permesso di trarre in salvo tutti gli animali. I soccorritori sono stati bravi non solo ad operare nelle difficoltà della zona ma anche nel mantenere calmi gli animali. Le capre sono state tutte imbragate e messe in salvo.