Sole e neve in Abruzzo, -6°C al Rifugio Franchetti | DATI

MeteoWeb

Oggi splende il sole in Abruzzo, con temperature minime sotto zero in quota e montagne imbiancate dalla neve. Come riporta la rete dell’associazione meteo Caput Frigoris (http://www.caputfrigoris.it), la stazione meteo del Rifugio Franchetti, a 2433 metri sul Gran Sasso nel territorio di Pietracamela (Teramo), ha registrato una minima di -6°C. Imbiancato anche il Monte Velino: qui, a quota 2119 metri presso il rifugio “Capanna di Sevice” è stata installata di recente una stazione meteo di Caput Frigoris: la minima registrata è di -5,5°C alle 08:40, con -3,3°C alle 13:09. Minima di -4°C sul Monte Genzana, a 1.980 metri di quota, e anche a Campo Imperatore (L’Aquila). Stessa temperatura sulla Maiella in località Majelletta-Blockhaus, territorio di Pretoro (Chieti) -4°C, con stazione a quota 2003 metri e dati raccolti in collaborazione con Chieti Meteo. Infine registrati -1,7°C a Campo Felice (L’Aquila), a 1538 metri.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: