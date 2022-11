La sonda CAPSTONE si prepara all’arrivo sulla Luna

MeteoWeb

Il viaggio di 4 mesi e mezzo di un minuscolo veicolo spaziale della NASA verso la Luna è quasi terminato. Il cubesat CAPSTONE, che ha all’incirca le dimensioni di un forno a microonde, dovrebbe inserirsi in orbita attorno alla Luna con un’accensione dei motori lunedì 14 novembre alle 00:48 ora italiana. Probabilmente, però, passerà del tempo prima di sapere com’è andata la manovra.

“Il team di CAPSTONE prevede che ci vorranno almeno 5 giorni per analizzare i dati, eseguire due manovre e confermare l’inserimento riuscito nell’orbita ad alone quasi rettilineo,” hanno spiegato i funzionari della NASA.

Il viaggio epico di CAPSTONE

CAPSTONE (abbreviazione di “Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment“) è decollato con un booster Rocket Lab Electron il 28 giugno, intraprendendo un percorso molto efficiente dal punto di vista del consumo di carburante, ma anche tortuoso, e ciò spiega perché la sonda da 25 kg ha impiegato così tanto tempo per raggiungere la sua destinazione.

Il viaggio epico di CAPSTONE non è stato privo di imprevisti. Ad esempio, la piccola sonda si è spenta il 4 luglio, poco dopo la separazione dal veicolo Photon di Rocket Lab. Il team CAPSTONE, guidato dalla società con sede in Colorado Advanced Space, che possiede la sonda e la gestisce per la NASA, ha rapidamente diagnosticato il problema come un comando formattato in modo errato e ha ristabilito le comunicazioni il giorno dopo.

In seguito, durante un burn del motore di correzione della traiettoria l’8 settembre, CAPSTONE ha riscontrato un problema tecnico che ha mandato la sonda in safe mode. Anche questo problema, però è stato risolto dal team della missione e CAPSTONE è ora sulla buona strada.

L’orbita di CAPSTONE

Come menzionato della NASA, CAPSTONE è seguirà un’orbita ad alone quasi rettilineo (NRHO) attorno alla Luna, un percorso altamente ellittico che sarà occupato anche da Gateway, una piccola stazione spaziale che la NASA prevede di costruire come parte del suo programma Artemis.

Si ritiene che questo tipo di orbita sia altamente stabile, ma nessun veicolo spaziale lo ha mai seguito. CAPSTONE sarà il primo a verificare la stabilità e le altre caratteristiche dell’NRHO, se tutto andrà secondo i piani.

La piccola sonda eseguirà anche alcuni test di comunicazione e navigazione durante il suo periodo in orbita lunare, che dovrebbe durare almeno 6 mesi. Alcune di queste prove saranno missioni congiunte con il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA.