Il sottomarino nucleare USS Rhode Island entra nel Mediterraneo con 24 missili atomici Trident | VIDEO

MeteoWeb

Un sottomarino nucleare americano alle Colonne d’Ercole. Si tratta dello USS Rhode Island (classe Ohio) lungo 170 metri con una stazza di 18mila tonnellate e 150 marinai di equipaggio, senza dimenticare i 24 missili Trident con più testate atomiche.

La guerra in Ucraina è lontana ma intanto in Europa sventola un’altra bandiera a stelle e strisce. Lo USS Rhode Island, in servizio dal 1993, è la terza imbarcazione della flotta statunitense, battezzata così per ricordare il 13° stato americano.

Gli americani, gonfiando i muscoli con il sottomarino accolto a Gibilterra (territorio d’oltremare del Regno Unito) e con la portaerei George Bush in Croazia, vogliono rafforzare il grado di deterrenza nei confronti della Russia, che ugualmente si fa notare nel Mediterraneo con mezzi simili, come il sottomarino nucleare Severodvinsk, non dotato di missili atomici, che ha recentemente visitato il Canale di Sicilia.