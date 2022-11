Spazio, l’Italia è sempre più protagonista: “ieri ministeriale storica per il nostro Paese”

MeteoWeb

“Per l’Italia la ministeriale ESA che si è chiusa a Parigi è stata una ministeriale ‘storica’” e il nostro Paese “ha registrato numeri globali da record“. E’ il presidente dell’Asi, Giorgio Saccoccia, a commentare così, conversando con l’Adnkronos, il Consiglio dei ministri dello Spazio dei 22 Paesi membri dell’ESA che si svolto gli scorsi 22 e 23 novembre nella capitale francese. “Chi è cresciuto di più – fra i Paesi ESA- in termini di investimenti e che di peso percentuale nel bilancio europeo è proprio l’Italia” scandisce Saccoccia.

Il numero uno dell’Agenzia Spaziale Italiana riferisce che “alla ministeriale di Parigi l’Italia ha investito globalmente 3,083 miliardi di euro sui 5 anni di programmazione portandosi al 18,2% rispetto al totale che ESA ha ricevuto dagli altri Paesi“. “Si tratta di una crescita di circa il 2% rispetto rispetto alla precedente ministeriale di Siviglia quando l’Italia era al 15,7%. Questi dati dimostrano che l’Italia crede fortemente nel settore spaziale e lo sta potenziando” afferma ancora Saccoccia. Ed i numeri parlano chiaro. Saccoccia rileva che “il budget totale di ESA uscito dalla ministeriale di Parigi ammonta a 16,923 miliardi euro e segna un incremento del 17% rispetto ai 14,511 miliardi di euro della ministeriale di Siviglia del 2019. In quell’occasione la Germania raggiunse il 22,7%, la Francia il 18,4% e l’Italia il 15,7%. Adesso, a Parigi il quadro registra che la Germania è scesa al 20,8%, la Francia è salita appena al 18,9% mentre noi invece siamo saliti al 18,2%, una crescita notevole” . In questa cornice, Saccoccia ricorda inoltre che “a Parigi l’Inghilterra è arrivata all’11,2%, in leggero calo rispetto all’11,4% di Siviglia“.

“E’ confermato ormai ufficialmente che un astronauta italiano andrà in orbita intorno alla Luna sul Lunar Gateway“, ha ribadito Saccoccia confermando le notizie filtrate ieri. “Esa ci ha riconosciuto il nostro ruolo ed io ho appena ricevuto lettera la lettera di conferma del Dg di Esa, Josef Aschbacher, in relazione a quanto venne promesso alla ministeriale di Siviglia nel 2019 e che adesso è ufficializzato: l’Italia avrà uno dei suoi astronauti della classe del 2009 a bordo del Lunar Gateway“. Quindi sarà uno tra Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti a salire a bordo della stazione Lunar Gateway tra il 2025 e il 2030.

“Dal ministro Urso abbiamo ricevuto una grande e immediata attenzione verso il mondo spaziale“, spiega Saccoccia evidenziando il ruolo del nuovo titolare del ministero dell’Industria e del made in Italy, Adolfo Urso, che ha ricevuto la delega allo Spazio dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il nuovo ministro italiano dello Spazio, Adolfo Urso, “sta riconoscendo alle imprese italiane – a tutte le aziende: grandi, medie e piccole – il loro ruolo strategico nel settore spaziale. Sono rimasto molto colpito da quanto il ministro Urso stia dedicando fin da subito al settore spaziale. Il piglio di Urso però non mi stupisce – osserva Saccoccia – perché so che nei suoi ruoli precedenti è stato molto a contatto con il mondo spaziale, quindi è un uomo delle istituzioni ben preparato“. Ma ciò che il presidente dell’Asi tiene a rilevare “maggiormente“, rispetto alla strategia del nuovo responsabile di governo per lo Spazio, è che “il ministro Urso sta dimostrando una sensibilità strategica verso le imprese italiane“. “Urso – scandisce Saccoccia – considera lo spazio un elemento importante per sostenere le imprese italiane“.

Ieri inoltre sono stati anche presentati i nuovi componenti del corpo degli astronauti della ESA. La Classe 2022 sarà composta da 5 astronauti effettivi e da 12 componenti di riserva. Tra questi per l’Italia, Anthea Comellini, bresciana e ingegnere aerospaziale, e Andrea Patassa, spoletino e capitano dell’Aeronautica Militare.