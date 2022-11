Spazio e lanciatori: siglato accordo Italia-Francia-Germania

MeteoWeb

Siglata una dichiarazione congiunta sui lanciatori da Italia, Francia e Germania nell’ambito della Conferenza Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea. “L’intesa tra Francia, Germania e Italia sul futuro dei lanciatori europei è un buon inizio anche per la Conferenza ESA,” ha sottolineato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Con i colleghi Le Maire e Habec abbiamo indicato la strada della autonomia strategica europea di cui Italia è protagonista con la sua industria di eccellenza“.

Il ministro Urso rappresenta l’Italia alla Conferenza, dopo avere ricevuto dal Consiglio dei Ministri la delega a coordinare le politiche spaziali e aerospaziali italiane.

Il Ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, ha lanciato un appello all’Europa a “fare squadra“, malgrado la concorrenza tra Stati, dinanzi alle ambizioni spaziali cinesi e americane. Il Ministro è intervenuto all’apertura della Conferenza. “L’avventura spaziale è un’avventura spaziale europea. Dobbiamo fare squadra, dobbiamo essere uniti,” ha affermato Le Maire.

Nell’ambito della Conferenza un ringraziamento all’Italia è arrivato dall’astronauta Luca Parmitano, per il sostegno allo Spazio da parte della delegazione italiana “Collaborazione con UE, volontà di essere in prima linea. ‘L’Italia è pronta a sostenere i Programmi dell’Esa” – le parole della Delegazione Italiana al Consiglio Ministeriale ESA22. Grato all’Italia per il supporto allo Spazio: Scienza, Tecnologia ed Esplorazione, per la Terra!” ha scritto in un tweet l’astronauta.