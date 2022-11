Spazio: riprogrammato il volo di Vega C, liftoff il 20 dicembre

MeteoWeb

Riprogrammati i lanci delle missioni di Ariane 5 e Vega C: i liftoff dei vettori sono previsti, rispettivamente, il 13 dicembre ed il 20 dicembre. Arianespace ha reso noto che a seguito della scoperta di un’apparecchiatura difettosa durante l’armamento del lanciatore Vega C per il volo VV22, la società ha deciso di rinviare il lancio. E’ stato spiegato che “per sostituire l’apparecchiatura, il composito superiore del lanciatore sarà riportato alle strutture di preparazione del carico utile e la carenatura del carico utile sarà aperta per l’intervento“.

L’azienda francese ha assicurato che tutte le operazioni saranno gestite nel rispetto dei requisiti ambientali dei due satelliti Pléiades Neo e in conformità con la politica di qualità di Arianespace e che, al fine di garantire entrambe le date di lancio per il volo VA259 di Ariane 5 e il volo VV22 di Vega C, ha deciso di aggiornare il proprio programma, scambiando le due missioni. In questo modo la nuova data di lancio prevista per il volo VV22 di Vega C è ora il 20 dicembre mentre la nuova data di lancio prevista per il volo VA259 di Ariane 5 – inizialmente programmata per il 14 dicembre – è ora il 13 dicembre.