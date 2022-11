Da stasera caccia alle Leonidi, le stelle cadenti d’autunno

MeteoWeb

Naso all’insù per la pioggia di meteore note come “Leonidi“: raggiungerà il picco questa settimana, mentre la Terra attraverserà la scia di detriti ghiacciati e rocciosi lasciati quasi 30 anni fa dalla cometa Tempel-Tuttle.

Le Leonidi e la cometa Tempel-Tuttle

Come per tutti gli sciami meteorici, possiamo ringraziare un’antica cometa per le stelle cadenti in arrivo questa settimana. La cometa Tempel-Tuttle orbita attorno al Sole ogni 33 anni, lasciando dietro di sé una scia ghiacciata di detriti. A metà novembre, la Terra attraversa la parte della scia della cometa che si interseca con l’orbita del nostro pianeta, e così frammenti di detriti rocciosi precipitano attraverso la nostra atmosfera a grande velocità.

Gli sciami meteorici prendono il nome dalla costellazione da cui sembrano provenire le meteore. In questo caso, è il Leone. Questa costellazione si trova nel cielo settentrionale, appena sotto l’Orsa Maggiore. Gli osservatori dovranno attendere il sorgere della costellazione sopra l’orizzonte per ammirare lo spettacolo.

Come vedere le stelle cadenti

Ogni anno, tra 17-18-19 novembre, la Terra incontra quindi regioni di Spazio che contengono particelle rilasciate dalla cometa nel susseguirsi dei passaggi al perielio. Dato che Tempel-Tuttle è transitata al perielio nel 1998 e che tornerà dopo 33 anni, quest’anno le apparizioni di scie luminose rientreranno nella media. Potremo ammirare, con picco tra 17 e 18 novembre, la componente annuale, formata da meteore per lo più di bassa luminosità, che in genere si mostra con un aumento di frequenza per circa una giornata.

L’osservazione quest’anno purtroppo sarà però sfavorevole: la Luna sarà sempre presente quando il radiante (l’area da cui sembrano scaturire le scie luminose), vicino alla stella gamma LEO, sarà più alto sull’orizzonte, nella seconda parte della notte.