“Stop all’assurdità dello screenshot”: Elon Musk annuncia nuova funzionalità su Twitter

Dopo quasi una settimana dall’acquisizione di Twitter, le decisioni di Elon Musk hanno fatto più volte discutere per licenziamenti di top manager e dipendenti, per la spunta blu e così via. La persona più ricca del mondo, fondatore di Tesla e SpaceX, ora ha attirato l’attenzione su altri progetti per il popolare social network. Uno degli ultimi aggiornamenti che ha condiviso riguarda i tweet che potrebbero presto essere in grado di includere testo in formato lungo.

Twitter, il nuovo annuncio di Elon Musk

Twitter aggiungerà presto una nuova funzionalità per allegare testo in formato lungo ai tweet, ponendo fine all’assurdità degli screenshot del blocco note: lo ha annunciato il nuovo proprietario dell’azienda Elon Musk.

Il miliardario non ha specificato quando arriverà la nuova funzionalità. Ha aggiunto che la società prevede anche di lavorare su strumenti aggiuntivi per la monetizzazione dei creatori e su miglioramenti alla funzionalità di ricerca della piattaforma.