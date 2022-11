Antichi strumenti di pietra scoperti sull’isola di Norfolk riscriveranno la storia

MeteoWeb

In una scoperta di importanza internazionale, sull’isola di Norfolk, 1700 km a nord-est di Sydney, sono tornati alla luce strumenti simili a un’ascia. Secondo gli esperti sono stati modellati da marinai polinesiani centinaia di anni fa. La scoperta è stata portata a termine da scienziati dell’Australian Museum e dell’Università di Sydney, insieme a una squadra di scavi locale.

Il primo oggetto straordinario è stato trovato poco dopo che il team di ricerca ha iniziato gli scavi preliminari di un sito su una pista all’interno del Norfolk Island National Park. “Abbiamo fatto una grande scoperta“, ha detto raggiante la dott.ssa Amy Way, quando l’Australian Geographic è arrivata sul posto, subito dopo che la prima ascia è stata dissotterrata. “Un’ascia di pietra in stile polinesiano davvero distintiva fatta di basalto, proprio sulla superficie – molto indicativa che si trattava di un sito polinesiano“.

Amy è un’archeologa dell’Australian Museum e della Sydney University. Il sito le è stato suggerito per la prima volta come di potenziale interesse dallo studente Nicola Jorgensen, residente nel Norfolk. “L’ascia polinesiana è uno strumento per la lavorazione del legno dalla forma davvero particolare: era uno strumento principale per realizzare canoe“, ha spiegato Amy. “Quindi, sappiamo che i polinesiani erano marittimi fenomenali e avevano bisogno di strumenti per costruire le loro canoe . L’ascia di pietra è lo strumento principale per questo“.

Si tratta solo della seconda scoperta dell’antica attività polinesiana nel Norfolk. A metà degli anni ’90 c’era uno scavo all’estremità opposta dell’isola gestito dal professor Atholl Anderson dell’Australian National University. “Hanno trovato un edificio e anche una struttura religiosa a Emily Bay, che è all’interno del sito del patrimonio mondiale di Norfolk“, ha detto Amy, aggiungendo che da allora gli archeologi hanno cercato un altro sito.

A Norfolk prove della passata occupazione polinesiana

Le prove archeologiche di quel primo sito hanno precedentemente dimostrato che i marittimi polinesiani occuparono l’isola di Norfolk per diverse centinaia di anni a partire dal XIII secolo circa. Poi sembravano essere scomparsi dall’isola. Il nuovo sito è stato portato all’attenzione di Nicola Jorgensen per la prima volta dal compagno isolano “Snowy” Tavener, che ha riconosciuto più di tre anni fa che piccoli frammenti rivelatori di basalto nel sito sembravano molto simili a quelli che aveva visto durante una visita a Isola di Pitcairn, negli antichi siti di cava polinesiana.

Ora si ritiene che si tratti di artefatti della produzione di utensili polinesiana, e anch’essi sono stati raccolti a centinaia dal nuovo sito dell’isola di Norfolk per essere analizzati in un laboratorio sull’isola, dove rimarranno per essere infine esposti al pubblico. Macchie di carbone nel sito sono state trovate e raccolte anche per la datazione al carbonio per rivelare un’età approssimativa del nuovo sito.