Svezia, il governo abolisce i sussidi per le auto elettriche

Auto elettriche? Non vale la pena. Proseguono i colpi di mano del nuovo governo svedese di centrodestra, guidato da Ulf Kristersson. Dopo la nuova agenda energetica, che promuove il nucleare e boccia le rinnovabili, arriva la stangata anche per le auto elettriche.

Con un decreto d’urgenza, infatti, il governo ha annunciato lo scorso lunedì che i sussidi governativi per l’acquisto di auto elettriche (70mila corone svedesi, pari a poco più di 6300 euro) sarebbero terminati a mezzanotte del giorno seguente.

L’annuncio ha ovviamente generato una valanga di acquisti impulsivi effettuati da consumatori indecisi fino all’ultimo minuto. I venditori di auto hanno registrato un boom di transazioni durante quella giornata, ma il futuro delle vendite delle auto elettriche in Svezia sembra segnato, dati anche i prezzi alti dell’energia elettrica.

Nel post sul sito web del governo svedese, l’annuncio inizia affermando: “Il costo di possedere e guidare un’auto con bonus climatico sta iniziando a essere paragonabile al costo di possedere e guidare un’auto a benzina o diesel. Pertanto, il bonus climatico è abolito. Ciò significa che chiunque acquisti o ordini un’auto con bonus climatico dopo l’8 novembre 2022 non riceverà un bonus climatico“.

Il bando prevede che se i cittadini possono provare che l’acquisto è stato effettuato prima della scadenza, avranno diritto all’incentivo fino a 6 mesi dopo l’acquisto. Poiché il bonus climatico in Svezia viene pagato al più presto sei mesi dopo l’immatricolazione dell’auto, molti pagamenti dovranno ancora essere effettuati nel 2023 per gli ordini già effettuati. Il governo afferma inoltre che le “auto bonus per il clima” rappresenterebbero già circa la metà delle vendite di auto nuove e sono disponibili nella maggior parte delle fasce di prezzo.