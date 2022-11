Clima, la temperatura della Terra: l’effetto di sole, vapore acqueo e CO2

MeteoWeb

“Il primo articolo a collegare la CO 2 e il riscaldamento globale fu di Eunice Newton Foote nel 1856. Ha condotto esperimenti con vari gas in tubi di vetro esposti al sole, inclusa la CO 2 . Ha riportato che “un’atmosfera di quel gas (CO 2 ) darebbe alla nostra Terra una temperatura elevata”. Ha interpretato i risultati dei suoi “test di laboratorio” come se fossero applicati all’atmosfera, supponendo che l’aumento di CO 2 l’avrebbe riscaldata”. Lo riportano H. D. Lightfoot (McGill University, The Lightfoot Institute, in Canada) e G. Ratzer (Professore Emerito alla McGill University), in un articolo in cui analizzano l’effetto di sole, vapore acqueo e CO 2 sulla temperatura terrestre.

“In seguito, altri ricercatori hanno condotto ulteriori esperimenti di laboratorio, hanno applicato i risultati all’atmosfera e sono giunti alla conclusione che all’aumentare della CO 2 , l’atmosfera trattiene più calore e l’effetto del riscaldamento globale aumenta. L’assorbimento della radiazione infrarossa (IR) da parte della CO 2 che riscalda l’aria è stato accettato e promosso dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Il metodo IR fornisce stime imprecise e variabili dell’aumento della temperatura terrestre dovuto alla CO 2 . Eunice Foote non poteva andare oltre perché non aveva a disposizione le proprietà termodinamiche dell’aria umida, cioè l’atmosfera terrestre, perché divennero disponibili come dati psicrometrici in un formato conveniente nel 1904”, scrivono i due esperti.

“Si noti che la temperatura registrata utilizzata in termodinamica deriva da tutti i fattori che influenzano la temperatura terrestre, inclusa la radiazione infrarossa assorbita dall’anidride carbonica. Un altro metodo, quello della termodinamica, si basa su buone osservazioni. Ad esempio, le ere glaciali si formano quando la quantità di energia solare è al minimo quando la Terra si trova alla fine di una lunga orbita ellittica e la parte settentrionale è inclinata lontano dal sole. Questo è il risultato diretto della termodinamica. L’energia solare è al minimo anche durante i minimi solari, come il minimo di Maunder. Uno studio recente mostra che il sole è il motore principale della temperatura giornaliera della Terra. Pertanto, il sole controlla la temperatura della Terra per millenni, decenni e quotidianamente”, spiegano Lightfoot e Ratzer.

“L’impiego della termodinamica permette di quantificare con precisione il contributo della CO 2 al riscaldamento della Terra. La CO 2 aumenta lentamente la massa e l’entalpia (contenuto di calore) dell’atmosfera. L’attuale livello di CO 2 nell’atmosfera è di circa 418 molecole per milione di molecole di aria secca. Questa è una frazione molare e si converte in 0,0000184 chilogrammi (kg) per kg di aria secca. La differenza di entalpia tra McMurdo e Mogadiscio è di 117,5 kJ/kg e la differenza di temperatura è di 69°C. Pertanto, l’entalpia per grado Celsius è 1,703 kJ/grado”, continuano i due esperti.

“Calcoliamo l’aumento dell’entalpia dell’aria (contenuto di calore) tra due stazioni meteorologiche. È la fisica (peso, kg) x (calore specifico, KJ/kg K) x (differenza di temperatura, K). L’entalpia aumenta da McMurdo a Taoudenni quando la CO 2 è di 418 ppm a McMurdo di (0,00000184 kg x 0,833 kJ/kg K x 76 K) = 0,000867 kJ. Questa quantità di entalpia è equivalente a (0.0008674/1.703) = 0.000509°C. La differenza di entalpia tra McMurdo e Taoudenni tra 270 ppm (nel 1750) e le attuali 418 ppm è di 0,000308 kJ/kg. Questo è equivalente a (0.000308/1.703) = 0.000181°C. Pertanto, la CO 2 , al massimo, ha contribuito per 0,000181°C all’aumento della temperatura della Terra negli ultimi 272 anni. Questo non è rilevabile”, sostengono Lightfoot Ratzer.

“Se la CO 2 dovesse raddoppiare da 400 ppm a 800 ppm, l’aumento di temperatura equivalente tra McMurdo e Taoudenni sarebbe di 0,000974°C. Circa 600 milioni di anni fa, la CO 2 era di circa 4.000 ppm e la temperatura sarebbe stata di 0,00487°C superiore a quella odierna. Poiché queste quantità sono troppo piccole per essere misurate, la CO 2 non ha sostanzialmente alcun effetto sulla temperatura terrestre”.