Meteo, le temperature massime di oggi: +8°C a Padova

Il Ciclone Denise ha sferzato l’Italia da Nord a Sud oggi, con piogge torrenziali, forti venti e furiose mareggiate sulle coste esposte: gravi danni e disagi per via del maltempo in lungo e in largo sullo Stivale. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 22 novembre, in alcune località italiane: