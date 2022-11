Meteo, tempesta Claudio in Francia: raffiche di 129km/h nel Nord, nubifragi e frane al Sud | FOTO

MeteoWeb

La prima grande burrasca di questo autunno ha colpito duramente l’ovest e il nord della Francia durante la notte. La tempesta Claudio, ha colpito in particolare il Canale della Manica e il Nord, provocando venti violenti e potenti temporali. Ieri sera a Cap Gris Nez, nel dipartimento del Passo di Calais, sono state registrate raffiche a 129km/h. Nel dipartimento della Manica, il vento ha soffiato fino a 116km/h a Barneville-Carteret e 111km/h a Barfleur.

Nubifragi e allagamenti nel Sud-Est

La perturbazione ha provocato violenti temporali con accumuli di pioggia importanti nel Sud-Est della Francia, soprattutto nelle Cevenne. In poche ore, è caduto l’equivalente di due settimane di pioggia e persino un mese di precipitazioni a Montélimar (115mm di pioggia). In Ardèche sono caduti 136mm di pioggia ad Antraigues-sur-Volane e 126mm ad Alba-la-Romaine. A causa delle forti piogge, sono state segnalate alcune inondazioni locali, in particolare nel Vaucluse e nel Gard.

France Bleu Azur ha riferito che una donna senzatetto è stata travolta stamattina a causa del maltempo nel torrente Paillon, a Nizza, prima di essere finalmente salvata dai Vigili del Fuoco a livello della spiaggia. È stata trasportata, sotto shock, in ospedale.

Var Matin ha anche riferito dell’allagamento dell’autostrada A8 nel settore di Aix-en-Provence, che ha causato la chiusura al traffico della strada principale, divenuta impraticabile. La circolazione è poi ripresa a metà mattinata.

Nice Matin ha riferito che, a seguito di forti piogge nel Var, si è verificata una frana su una linea ferroviaria a Beaulieu-Sur-Mer (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Tutti i treni tra Nizza e Ventimiglia sono stati interrotti in entrambe le direzioni. Il traffico non sarà ripristinato fino alle 18 di stasera.

Questa perturbazione ha messo fine a un lungo periodo di caldo eccezionale in Francia, che ha determinato il mese di ottobre più caldo mai registrato nel Paese.