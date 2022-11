Lo stato di New York si prepara alla “tempesta di neve del secolo”: Buffalo è già sepolta ed è solo l’inizio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La parte occidentale dello stato di New York si prepara alla “tempesta di neve del secolo”, che secondo le previsioni colpirà soprattutto l’area di Buffalo. La nevicata “ridurrà a zero la visibilità, renderà gli spostamenti difficili o impossibili, danneggerà le infrastrutture e paralizzerà le comunità più colpite“, ha avvisato il National Weather Service (NWS).

Nella sola Buffalo sono previsti 180cm di neve nelle prossime ore! In tutto, l’allerta meteo riguarda sei stati della regione dei Grandi Laghi, dal Wusconsin a New York: circa 6 milioni di persone saranno interessate dalle nevicate. Previste anche temperature gelide, fino a 7°C al di sotto della media.

Buffalo già sommersa dalla neve

Gli accumuli di neve hanno raggiunto la soglia dei 120cm e continuano a salire mentre una fascia di intense nevicate effetto lago rimane concentrata su una zona pochi chilometri a sud di Buffalo. Vicino alle rive del Lago Erie, vicino a Bay View, sono stati misurati 121cm di neve. Sul lago, si sono formate anche trombe marine.

A Orchard Park, sede della squadra di football Buffalo Bills, sono stati misurati 120cm. I Bills hanno pubblicato diverse foto dell’interno del loro stadio ricoperto di neve, con solo i pali della porta esposti. La tempesta di neve costringerà i Buffalo Bills a giocare la loro partita “casalinga” contro Cleveland a Detroit nella giornata di domenica 20 novembre.

All’aeroporto di Buffalo, dove la maggior parte dei voli in entrata e in uscita è stata cancellata, un dipendente ha registrato circa 51cm di neve durante la tempesta.

Tanta neve anche ad Hamburg

La neve arriva fino al livello dei fianchi ad Amburgh, nello stato di New York. Vengono riportati tassi di 7-13cm di neve all’ora nel cuore di questa fascia di nevicate effetto lago in uscita dal Lago Erie. Secondo l’NWS, ad Hamburg sono caduti 94cm di neve, che hanno sepolto le auto in città. La neve dovrebbe continuare a cadere per tutto il fine settimana, scrivendo potenzialmente una nuova pagina nei libri della storia della meteorologia per l’area.

La neve non è limitata allo stato di New York, tuttavia. Altrove intorno ai Grandi Laghi, a Ironwood e East Jordan, nel Michigan, sono stati registrati circa 60cm di neve effetto lago.

