Tempesta di neve di proporzioni storiche a Buffalo: città paralizzate, ci sono vittime | FOTO

Non smette di nevicare nell’area di Buffalo, nello stato di New York, alle prese con una tempesta di neve di proporzioni storiche che sta lasciando molte località sepolte nel bianco. Nell’area di Buffalo, si sono accumulati quasi due metri di neve.

Oltre a provocare la paralisi delle località interessate, questa tempesta di neve è legata anche alla morte di tre persone nell’area. Le due vittime sono state colpite da un attacco cardiaco mentre spalavano la neve nel tentativo di aprirsi un passaggio. Un’altra persona ha perso la vita in un incidente legato al maltempo.

Intanto a Buffalo, si puliscono le strade sommerse di neve. “Non bene, non mi piace, ma dobbiamo fare quello che dobbiamo fare, non c’è altro da fare, questa è madre natura”, racconta a France Presse Silvia Rivera, residente di Buffalo, originaria di Puerto Rico. “Dobbiamo pregare Dio, fare quello che dobbiamo fare, restare a casa, al sicuro, ascoltare i notiziari, quello che dicono è vero, non uscite perché la gente muore”, aggiunge. “Mi piace vedere il sole, i bambini, stare fuori. L’inverno non fa per me”, conclude.

Secondo record consecutivo di nevicata massima giornaliera a Buffalo

Dopo aver stabilito un nuovo record giornaliero di nevicate per il 18 novembre con 40,9cm di accumulo, Buffalo ha superato di nuovo il record sabato 19 novembre, stabilendo un nuovo record giornaliero per la nevicata massima con 54,6cm, secondo l’ufficio dell’NWS a Buffalo. Spazzato via il record precedente per la data che era di 19,3cm caduti nel 2014 durante il cuore dell’evento di nevicata di lunga durata comunemente noto come “Snowvember” che ha portato nevicate estreme nella parte occidentale di New York.

Oltre 180cm di neve sono caduti a Hamburg, sobborgo di Buffalo. Le immagini mostrano case, automobili e aziende locali sepolte nel bianco.

Strade paralizzate dalla neve

A Orchard Park, che ha ricevuto 195cm di neve da quando è iniziata la tempesta, centinaia di veicoli sono rimasti bloccati a causa delle condizioni proibitive. Le autorità hanno incoraggiato i residenti a rimanere attenti e pazienti mentre i soccorritori continuano a rimuovere la neve a Orchard Park e nella vicina Hamburg. I residenti hanno preso in mano la situazione liberandosi dalla neve nei loro vialetti.

Dopo essere stata chiusa per diversi giorni durante la colossale tempesta di neve effetto lago, la New York State Thruway è stata riaperta stamattina nelle aree di Buffalo e Watertown. Il governatore di New York Kathy Hochul ha annunciato la notizia, attribuendo la riapertura all’aiuto delle agenzie di tutto lo stato, nonché all’assistenza del Dipartimento dei trasporti di New York e della New York State Thruway Authority.

Interviene anche la Guardia Nazionale

Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza in 11 distretti. Il governatore Hochul dovrebbe firmare i documenti ufficiali per la dichiarazione di disastro al fine di approvare il finanziamento per i costi legati alla tempesta.

La Guardia Nazionale di New York è stata attivata nella mattina del 19 novembre, inviando inizialmente 70 membri nelle città del sud per aiutare i soccorritori. Nel corso della giornata, il numero è stato raddoppiato a 150 membri, secondo CBC News. Le guardie sono arrivate al centro operativo di emergenza della contea di Erie e sono state inviate a prelevare le persone che necessitavano di dialisi. La Guardia Nazionale ha soccorso 208 persone.

Molte scuole in tutta la regione rimarranno chiuse lunedì 21 novembre a causa dell’impatto di lunga durata delle eccezionali nevicate.

Bambini in slittino sulle auto sepolte nella neve nella parte occidentale di New York

La tempesta di neve nella parte occidentale di New York ha assunto proporzioni storiche e da diversi giorni devasta le strade della regione. Per molti bambini della zona, la neve ha sicuramente creato un incredibile paese delle meraviglie invernale. Con accumuli così ingenti, è difficile raggiungere la collina da slittino, così due bambini ad Hamburg sono riusciti a cavarsela con una soluzione alternativa: la loro “personale collina da slittino” è stato l’imponente cumulo di neve che copriva completamente il SUV della loro famiglia.

Tempesta di neve eccezionale

La perturbazione è stata insolita per la quantità di neve, ma soprattutto per la velocità con la quale è scesa: si parla di oltre quindici centimetri all’ora e l’allerta meteo è stata lanciata per oltre 8 milioni di persone in sei Stati dei Grandi Laghi: New York, Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio e Pennsylvania.

La nevicata in alcuni punti si è classificata tra le più alte mai registrate nell’area, rivaleggiando con le quantità strabilianti cadute durante tempeste simili nel 2014 e nel 1945. L’ammontare totale delle nevicate che hanno iniziato ad accumularsi giovedì notte “sarebbero nell’ordine dei massimi storici non solo per qualsiasi periodo dell’anno ma per qualsiasi parte del Paese“, ha affermato Frank Pereira, meteorologo del National Weather Service.

Anche la provincia dell’Ontario, in Canada, è stata colpita da una abbondante nevicata, la prima della stagione e insolita per questo periodo dell’anno. Disagi e voli cancellati sono stati segnalati a Toronto dove circolano sui social le foto della città imbiancata tra lo stupore dei cittadini. “Erano almeno 15 anni che non cadeva la neve a novembre”, scrivono. La tempesta di neve si è accompagnata con vento e temperature gelide. I meteorologi prevedono che la situazione migliorerà a partire da martedì 22 novembre.