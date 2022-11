Anche la tempesta tropicale Nicole ostacola la missione Artemis, la NASA sposta il lancio

MeteoWeb

Anche Madre Natura mette i bastoni tra le ruote alla missione Artemis I della NASA. L’agenzia spaziale aveva pianificato di lanciare il megarazzo dal Kennedy Space Center (KSC) della Florida lunedì 14 novembre, ma la tempesta tropicale Nicole si sta abbattendo sulla costa atlantica della Florida, e quindi la NASA ha posticipato il liftoff di 2 giorni, al 16 novembre.

“Modificare la data di lancio target consentirà al personale di soddisfare le esigenze delle famiglie e fornire tempo logistico sufficiente per tornare allo status di lancio dopo la tempesta,” hanno affermato i funzionari della NASA in una nota.

La missione Artemis

Artemis I, la prima missione del programma di esplorazione lunare Artemis della NASA, utilizzerà un razzo Space Launch System (SLS) per lanciare una capsula Orion senza equipaggio in orbita lunare.

Artemis I doveva originariamente essere lanciata alla fine di agosto, ma problemi vari hanno spinto la data target in avanti. Poi l’uragano Ian si è originato nell’Atlantico, costringendo la NASA a spostare lo stack Artemis I dal Launch Pad 39B di KSC nell’enorme Vehicle Assembly Building (VAB)alla fine di settembre.

Artemis I è rimasto nel VAB per più di un mese, ed i membri del team della missione ne hanno approfittato per eseguire una serie di lavori di riparazione e manutenzione. Il veicolo è tornato al pad il 4 novembre e vi rimarrà fino al landfall di Nicole. La tempesta dovrebbe colpire la Florida all’inizio di giovedì come uragano di 1ª categoria.

“Il razzo SLS è progettato per resistere a venti di 85 mph (136 km/h) a livello di 60 piedi (18 metri) con margine strutturale,” hanno scritto i funzionari della NASA nell’aggiornamento di martedì. “Le previsioni attuali prevedono che i maggiori rischi sulla piattaforma sono i venti forti che non dovrebbero superare quanto previsto dal design di SLS. Il razzo è progettato per resistere a forti piogge sulla piattaforma di lancio e i portelli della capsula sono stati fissati per prevenire l’intrusione di acqua“.

KSC è attualmente in uno stato di Hurricane Condition (HURCON) III, il che significa che il personale del sito sta mettendo in sicurezza proprietà e attrezzature e schierando una squadra che rimarrà al centro durante la tempesta per assicurarsi che tutto vada bene.

Il lancio del 16 novembre

Il lancio del 16 novembre è previsto durante una finestra di 2 ore che si aprirà alle 07:04 ora italiana. Se Artemis I riuscirà a decollare in quella data, la missione terminerà con uno splashdown in oceano, da parte di Orion, l’11 dicembre.

Se Artemis I non potrà volare il 16 novembre, la prossima opportunità di lancio arriverà il 19 novembre.