Termina la “zona rossa” sulla Marmolada: via libera alla stagione dello sci

Via libera alla stagione sciistica sulla Marmolada. 137 giorni dopo la tragedia del 3 luglio, in cui sono morte 11 persone e altre 8 sono rimaste ferite travolte dal crollo di un seracco, è stata decretata la fine della ‘zona rossa’. La Marmolada, meta turistica per eccellenze nel cuore delle Dolomiti, era rimasta off-limits da quel giorno ma ora il Dipartimento di Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento ha definito una nuova ‘area di attenzione’.

Quest’ultima sarà costituita dalla calotta e dalle due principali lingue che dalla sommità scendono fino al lago Fedaia. La definizione di quest’area deriva dalla sovrapposizione della zona di crollo e deposito, con quella di pericolosità da valanghe. Già definito dal provvedimento che, nel caso di prolungati periodi di forte innalzamento delle temperature, l’accesso al ghiacciaio nell’estate 2023 sarà vietato.

Inoltre, i rifugi posizionati sul versante nord della montagna, ‘Capanna ghiacciaio Marmolada’ e Pian dei Fiacconi (distrutto da una valanga nel dicembre 2020), posti l’uno vicino all’altro a circa 2.700 metri di quota, non possono ancora essere utilizzati. Le due strutture si trovano nell’area più critica vicino alle potenziali aree di crollo e di scorrimento delle valanghe che frequentemente si distaccano dai versanti della Marmolada. Riaprirà, invece, il rifugio Cima Undici situato in prossimità del lago Fedaia.

Le piste da sci che si trovano nella sola area nord-orientale del versante ricadono tutte all’esterno dell’area più critica e quindi possono riaprire. La società concessionaria dovrà assolutamente impedire la pratica del fuoripista nelle zone esterne ai tracciati ufficiali per evitare che gli sciatori possano accedere nell’area interessata dal crollo del 3 luglio. In primavera è prevista una nuova configurazione dei sentieri ufficiali che portano in vetta: i nuovi e tracciati e quelli dismessi dovranno essere dotati di un’adeguata cartellonistica.