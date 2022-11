Due terremoti nei Campi Flegrei, verifiche in corso

MeteoWeb

Due scosse di terremoto magnitudo 2.7 e 1.5 sono state registrate rispettivamente ieri sera (22:37) e stamattina (07:30) nella zona dei Campi Flegrei.

La prima scossa (epicentro nel golfo di Pozzuoli e ipocentro a 2 km) è stata nettamente avvertita dalla popolazione. Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, in un post pubblicato su Facebook, ha rassicurato la cittadinanza, spiegando che non sono stati registrati danni a persone o cose.

La seconda scossa è stata localizzata dall’INGV in zona Pisciarelli (ipocentro 1,8 km), tra i comuni di Napoli e Pozzuoli, area caratterizzata dalla presenza di fumarole. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha fatto sapere che “sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia municipale e dei volontari di Protezione civile“. Non risultano al momento danni a persone o cose.