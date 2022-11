Terremoto Cile: forte scossa nel centro del Paese, gente in strada

MeteoWeb

Forte terremoto nel Cile centrale, sulla costa. La Sala Sismica INGV-Roma segnala una scossa magnitudo Mwp 6.4, registrata alle 03:25 ora italiana (23:25 ora locale) ad una profondità di 20 km.

In molte località costiere la popolazione si è riversata in strada. Il sisma è stato accompagnato da varie repliche di minore intensità. Le autorità locali delle regioni di Maule, Nuble, Biobío, La Araucanía e Los Ríos, hanno avviato operazioni di soccorso, mentre il Sistema nazionale per la prevenzione e la risposta alle catastrofi ha disposto una valutazione di possibili danni a persone, alterazioni dei servizi di base o delle infrastrutture, senza segnalazioni particolarmente rilevanti.