Terremoto, paura nella notte tra Arezzo e Firenze: scossa a Talla | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Paura nella notte in Toscana, per un terremoto avvertito tra la provincia di Arezzo e Firenze: l’INGV ha registrato un sisma magnitudo ML 3.5, localizzato a 3 km Nord da Talla (Arezzo).

La scossa è stata registrata alle 02:15:04 ad una profondità di 10 km, ed è stata preceduta da un sisma di minore intensità alle 22:48 di giovedì (magnitudo 2.1).

Secondo il servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto“, l’evento odierno è stato avvertito dalla popolazione di Firenze, Arezzo, Bibbiena, Terranuova Bracciolini, Montevarchi, Poppi, Subbiano, San Giovanni Valdarno, Capolona, Reggello.

Non si segnalano al momento danni a persone o cose. “Dopo la scossa di terremoto delle 02:15 circa siamo in contatto con ufficio tecnico, Protezione Civile intercomunale dell’Unione dei comuni, prefettura e carabinieri che ringrazio in particolare per aver verificato il territorio immediatamente. Non sembrano esserci criticità al momento,” ha affermato Eleonora Ducci, sindaco di Talla.