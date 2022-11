Terremoto Grecia, forte scossa vicino Creta nella notte: epicentro ad Armathia

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito nella notte, alle ore 00:25 italiane, il mare Egeo appena ad oriente dell’isola di Creta, in Grecia. L’epicentro della scossa si è verificato pochi chilometri a nord dell’isolotto di Armathia, a sua volta appena a nord della più nota isola di Caso, mille abitanti nel cuore del Dodecaneso ad appena tre miglia nautiche dalla più importante Scarpanto, dove la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione.

Grande paura in modo particolare a Creta, dove in ogni caso al momento non sono segnalati danni.