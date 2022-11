Forte terremoto in Grecia: paura ad Atene | MAPPE

MeteoWeb

Terremoto in Grecia. Una forte scossa di terremoto si è verificata in serata in Grecia, con epicentro a Karysots, nei pressi di Atene. Si è trattato di una scossa di magnitudo 5, particolarmente avvertita dalla popolazione. Il sisma è stato registrato dai sismografi alle 21:06 ad una profondità di soli 6 km.