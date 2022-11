Terremoto Marche: 51 edifici inagibili, a Fano danni per 25-30 milioni

MeteoWeb

Salgono a 51 gli edifici inagibili accertati dai vigili del fuoco nelle Marche, a causa delle scosse di terremoto localizzate in mare, al largo della costa pesarese e anconetana, a partire dal forte sisma del 9 novembre. La maggior parte delle inagibilità sono state registrate ad Ancona.

Sono 1.197 gli edifici che hanno subito danni lievi, anche in questo caso in maggioranza nel capoluogo marchigiano. Ad oggi sono già 1.873 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco dall’inizio dell’emergenza sismica: 1.309 in Ancona e 564 in provincia di Pesaro Urbino.

Il Comune di Fano ha effettuato un primo bilancio degli interventi e dei danni subiti in città, che secondo una prima stima sommaria si aggirerebbero intorno ai 25-30 milioni di euro.