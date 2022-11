Terremoto Marche: cede una porzione di edificio a Montemarciano

MeteoWeb

La scossa di terremoto di magnitudo 4.3 avvenuta al largo della costa marchigiana pesarese questa mattina ha provocato qualche danno. In particolare, ha ceduto una porzione di un fabbricato, già fatiscente, a Montemarciano, in provincia di Ancona.

Il cedimento ha creato detriti a lato della banchina stradale e questa situazione ha portato alla chiusura della corsia direzione Ancona-Senigallia della SS16 al Km281 (altezza intersezione quartiere Marcianella). Lo rende noto il Comune.

A seguito della scossa, il Comune ha convocato il Centro operativo comunale presso l’ufficio del sindaco. E’ stato eseguito un sopralluogo lungo l’Adriatica da Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Anas e Polizia stradale, alla presenza del sindaco Damiano Bartozzi. All’esito del sopralluogo, è stata disposta la chiusura della corsia nel tratto interessato. Inoltre, è stata soppressa la fermata dell’autobus al Km 281+570 della SS16 (altezza sottopasso pedonale dello Stabilimento “Heidi”).

Domattina il sindaco emetterà un’ordinanza di messa in sicurezza al proprietario del fabbricato. La viabilità sarà ripristinata non appena sarà effettuato l’intervento di messa in sicurezza.