Terremoto Marche: domani riaprono altre 18 scuole ad Ancona

Dopo le chiusure per verifiche e piccole riparazioni necessarie conseguenti alle scosse di terremoto stanno interessando le Marche, lunedì 14 novembre riapriranno ad Ancona altre 18 scuole. Salgono quindi a 74 su 80 gli istituti che possono essere riaperti in sicurezza.

Le 6 scuole ancora chiuse necessitano di un periodo più lungo per la soluzione delle criticità: 2 scuole medie e una materna richiederanno alcuni mesi di lavori e resteranno chiuse fino a mercoledì (da giovedì le lezioni riprenderanno in sedi alternative). Le altre 3 scuole saranno chiuse per tutta la prossima settimana.