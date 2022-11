Terremoto Marche: 55 edifici inagibili tra Ancona e Pesaro

MeteoWeb

Mentre prosegue la sequenza sismica al largo della costa marchigiana, continuano anche le verifiche di agibilità dei vigili del fuoco, specie nel capoluogo. Ieri ad Ancona i pompieri hanno dichiarato inagibile un edificio in via Maggini. Da inizio emergenza sono 55 le inagibilità rilevate, di cui 32 ad Ancona e 23 a Pesaro. Gli edifici che hanno riportato danni lievi sono complessivamente 1.934 dall’inizio dello sciame sismico: 1.760 in Ancona e 174 a Pesaro.

Sono 2.728 gli interventi dei vigili del fuoco legati a questa emergenza specifica: 2.058 nell’Anconetano e 670 a Pesaro Urbino.

Ieri mattina, alle 06:20, è stata registrata una delle scosse più forti (magnitudo 4.3) dall’inizio della sequenza sismica iniziata il 9 novembre (con eventi magnitudo 5.5 e 5.2, alle 07:07 e 7:08).