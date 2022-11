MeteoWeb

Le Marche continuano a tremare per le scosse di terremoto. Non solo per le oltre 170 dello sciame sismico in corso davanti alla costa.

Un terremoto di magnitudo 3.4, infatti, si è verificato in provincia di Macerata, nelle Marche, alle 19:45 di oggi, giovedì 10 novembre. L’epicentro è stato individuato a Mogliano e l’ipocentro a 21km.