Terremoto Marche: 220 scosse, lo sciame sismico prosegue

Prosegue anche in queste ore lo sciame sismico nelle Marche, con epicentro tra la costa marchigiana pesarese e anconetana. Oggi l’evento più rilevante è stato una scossa magnitudo 3.0, verificatasi alle 06:47 davanti alla costa pesarese a 9 km di profondità. Al momento i terremoti non destano troppi timori, e non si sono registrati ulteriori danni.

Dopo le scosse più forti del 9 novembre – magnitudo 5.5 alle 07:07 e 5.2 alle 7:08, seguite da un evento 4.0 alle 07:12 – ieri altri terremoti sono stati avvertiti nettamente anche ad Ancona, alle 13:35 (magnitudo 4.0) e alle 19:45 (magnitudo 4.1).

Sono 220 i terremoti registrati finora connessi alla sequenza sismica iniziata il 7 novembre: l’INGV riporta che l’ultima scossa è stata registrata stamattina alle 08:51 con magnitudo 2.2.

Proseguono intanto le verifiche e i monitoraggi degli edifici mentre le lezioni scolastiche sono riprese regolarmente nei vari centri che le avevano sospese (ad Ancona una ventina di istituti rimarranno ancora chiusi fino a sabato per altre verifiche e per eseguire piccoli interventi di messa in sicurezza).