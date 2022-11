Terremoto Marche, “è stata la scossa più forte nell’area da quasi 100 anni”

MeteoWeb

Dopo il terremoto di magnitudo Ml 5.7 (Mw 5.5) localizzato alle ore 07:07 italiane di oggi, 9 novembre 2022, al largo della Costa Marchigiana nella provincia di Pesaro Urbino sono stati localizzati altri 64 terremoti: lo hanno reso noto gli esperti INGV. Di questi: 12 eventi hanno avuto magnitudo minore di 2.0, 41 magnitudo compresa tra 2.0 e 3.0, 9 tra 3.0 e 4.0, 1 tra 4.0 e 5.0 e 1 tra 5.0 e 6.0. Per quel che riguarda i terremoti più forti, analizzando i segnali sismici dell’evento di magnitudo Ml 5.7, è stato possibile localizzare un terremoto di magnitudo Ml 5.2 quasi un minuto dopo, alle ore 7:08 italiane, proseguono i sismologi. Questo evento è stato localizzato sempre in mare nella parte a sud della sequenza che si è attivata.

Danni a Fano

“Dalle prime verifiche risultano danni lievi in alcune località, ma squadre dei vigili del fuoco proseguiranno i sopralluoghi nel corso della giornata“: lo ha dichiarato la protezione civile in una nota, aggiungendo che il dipartimento “continuerà a monitorare la situazione in contatto con il territorio“.

Per rispondere al meglio alle necessità sono stati attivati

dalle autorità locali il Centro operativo regionale delle Marche, il Centro di coordinamento soccorsi di Ancona e di Pesaro e i Centri operativi comunali dei paesi interessati dalla scossa. “Per eseguire le opportune verifiche di agibilità sono stati chiusi i plessi scolastici e sulle linee ferroviarie interessate dal terremoto, l’Adriatica tra Rimini e Varano, l’Ancona-Pesaro tra Falconara e Jesi e la Rimini-Ravenna tra Gatteo e Cesenatico, sono state svolte attività di ricognizione. Alle ore 12 è stata riaperta la circolazione ferroviaria. Le stesse attività di verifica sono

state avviate e concluse sulla rete stradale e autostradale. La regione Marche ha inoltre attivato i volontari di protezione civile a supporto della popolazione“.

L’ANSA riporta lievi danni a Fano: un po’ di calcinacci sul pavimento, una crepa più profonda e altre superficiali. Un’altra crepa è visibile su una parete esterna del Teatro della Fortuna, in pieno centro storico. Le ricognizioni dei tecnici municipali e della Protezione civile proseguono in queste ore proprio sugli edifici più antichi della città.

La scossa più forte dal 1930

La scossa magnitudo Ml 5.7 registrata stamattina alle 07:07 è la più forte mai registrata nella costa settentrionale marchigiana da quella del 1930, magnitudo 5.8, nei pressi di Senigallia: la nuova scossa, ha spiegato il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Carlo Doglioni, “è dovuta al fronte della catena appenninica sepolta sotto al mare Adriatico che si sta accorciando tra i 2 e 4 millimetri all’anno. Una regione notoriamente sismica la cui attività permette alla crosta adriatica di scendere sotto quella appenninica attraverso un fenomeno noto come subduzione“.