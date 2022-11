MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto magnitudo Mw 5.5 è avvenuta questa mattina alle 07:07 al largo della costa delle Marche ed è stata avvertita in tutto il Centro/Nord. La scossa, seguita da uno sciame sismico, ha spaventato la popolazione, ma sono stati pochi i danni accertati.

Oggi le scuole in alcune città delle Marche sono state chiuse in via precauzionale, e la chiusura proseguirà anche domani in diversi Comuni.

Di seguito l’elenco aggiornato in diretta: