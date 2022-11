Forte terremoto avvertito al Centro/Nord: danni, paura e gente in strada sulla costa adriatica | LIVE

MeteoWeb

Un forte terremoto è stato avvertito oggi, alle 07:07, al Centro/Nord Italia, in numerose regioni, con segnalazioni da Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo e persino dalla Croazia.

Secondo i dati INGV, si è trattato di un sisma magnitudo 5.7, localizzato al largo della costa marchigiana-pesarese, a 32 km Est-Nord/Est da Pesaro e 61 km Est da Rimini. L’ipocentro è stato localizzato a 8 km di profondità.

Il sisma è stato seguito da repliche magnitudo 4.0, 3.1 e 3.4 alle 07:12, 07:15 e 07:16.

Nelle Marche gente in strada e tante segnalazioni ai vigili del fuoco relative a crepe e fessurazioni nelle pareti di abitazioni. I pompieri di Ancona segnalano che la clinica privata Villa Igea sta evacuando parzialmente la struttura.

Scuole chiuse ad Ancona, Osimo, Grottammare, Fano, Macerata, Mondolfo/Marotta e Sant’Elpidio a Mare.

“Abbiamo atteso di avere dati certi sulla intensità della scossa di terremoto,” ha dichiarato il sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini. I rilevamenti dell’INGV “segnalano una scossa del 5.7: troppo alta per tenere aperte nella piena tranquillità le nostre strutture formative, nelle quali trascorrono la giornata migliaia di studenti. Pertanto, per tutelare l’incolumità dei nostri figli e procedere alle necessarie verifiche degli edifici oggi le scuole e gli asili resteranno chiusi“.

Il traffico ferroviario è sospeso in via precauzionale per verifiche tecniche. In corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. Il treno FR 8806 Pescara (6:00) – Milano Centrale (10:54) è fermo dalle ore 7:05 tra Osimo e Camerano. Il treno FB 8851 Ravenna (6:15) – Roma Termini (10:57) è fermo dalle ore 7:23 a Fano. Il treno IC 604 Pescara (7:02) – Milano Centrale (13:40) è fermo dalle ore 7:43 a San Benedetto del Tronto.

La Sala Situazione Italia della Protezione civile è in contatto con le strutture di Protezione Civile. Verifiche sono in corso.

Nessun danno è al momento segnalato in Umbria in seguito forte terremoto: lo ha riferito l’ingegner Stefano Nodessi Proietti, responsabile della Protezione civile in Umbria, interpellato dall’ANSA.

Terremoto sulla costa marchigiana-pesarese, le repliche

Di seguito la tabella INGV con tutti i dati delle repliche del sisma magnitudo 5.7 avvenuto questa mattina alle 07:07.