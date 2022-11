Potente terremoto al largo delle isole Tonga, allerta tsunami | LIVE

MeteoWeb

Potente terremoto nel Pacifico, al largo delle isole Tonga: l’INGV segnala un sisma magnitudo Mwpd 7.4, registrato alle 11:48:46 ora italiana (23:48:46 ora locale) ad una profondità di 20 km.

L’USGS riporta un’allerta tsunami per Niue, Tonga e Samoa.

La protezione civile neozelandese ha fatto sapere che sta valutando la situazione per capire se esiste “una minaccia di tsunami” per il Paese. “Se si è generato uno tsunami, è improbabile che arrivi in Nuova Zelanda per almeno 2 ore,” è stato precisato.

Seguiranno aggiornamenti.