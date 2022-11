Forte terremoto scuote il Nord/Ovest della Turchia: scene di panico e danni, decine di feriti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto, magnitudo 6.1, è stata registrata alle 04:08 ora locale (le 02:08 ora italiana) nel Nord/Ovest della Turchia. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dell’Istituto geofisico statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 16 km da Düzce (che a sua volta dista 228 km da Istanbul e 240 km da Ankara).

Almeno 35 persone sono rimaste ferite nel forte terremoto. In un post su Twitter, il Ministro della Sanità turco Fahrettin Koca ha reso noto che “32 feriti sono stati registrati nella provincia di Duzce, uno a Istanbul, uno a Bolu e un altro a Zonguldak“.

Al momento non sono stati segnalati decessi. Alcuni edifici hanno subito danni strutturali.

Il Ministro dell’Interno turco Suleyman Soylu ha riferito all’emittente Ntv che numerose persone sono state curate negli ospedali per le ferite riportate soprattutto per le reazioni di panico durante il sisma. Molti sono saltati da balconi o finestre, e una persona è in gravi condizioni.

Il terremoto è stato avvertito a Istanbul, nella capitale Ankara e in altre parti della regione. Sono state registrate almeno 70 repliche.