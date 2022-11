Terrore a Venezia: vaporetto con turisti investito da un lancione

MeteoWeb

Attimi di paura oggi a Venezia, dove un lancione ha centrato in pieno un vaporetto carico di pendolari e turisti: “Sei un idiota“, ha gridato qualcuno e gli animi si sono scaldati. Fortunatamente pare non vi sia stato nessun ferito. Il vaporetto della linea 6 era partito da Sant’Elena ed era diretto al Lido.

Il lancione potrebbe non aver visto l’imbarcazione, investendola. Il marinaio del vaporetto sarebbe andato su tutte le furie insultando l’autista del lancione per la mancata precedenza: “Idiota ringrazia che non ci sono le forze dell’ordine“.