Arriva il primo test di gravidanza al mondo a base di saliva

Secondo il produttore, il prossimo anno in Europa verrà lanciato un test di gravidanza domiciliare con la saliva sviluppato in Israele. Il “Salistick” è il primo test di gravidanza al mondo a base di saliva, ha detto un portavoce martedì.

Il prodotto della start-up Salignostics funziona in modo simile a un test di gravidanza sulle urine convenzionale. Un bastoncino assorbente deve essere prima messo in bocca e poi riposto in un contenitore di prova stretto. Lì, in pochi minuti, su un annuncio compaiono una striscia per “non incinta” o due strisce per “incinta”.

Secondo Salignostics, il bastoncino ha una precisione del 95% nel rilevamento precoce della gravidanza. Secondo il produttore, il test può essere utilizzato dal primo giorno di un periodo mancato. Secondo i dati precedenti, ha una sensibilità del 95% e una specificità del 97%.

La sensibilità – rileva Giovanni D’Agata, Presidente dello “Sportello dei Diritti” – indica quanto bene un test rileva la gravidanza. La specificità indica quante donne non gravide vengono riconosciute come tali. Il prodotto ha ricevuto un marchio CE, ha detto. Con il marchio CE, i produttori garantiscono il rispetto degli standard di protezione e qualità europei. Il “Salistick” dovrebbe costare circa dieci euro, circa quanto i test delle urine convenzionali, ha affermato la società.