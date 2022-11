Thales Alenia Space lancia il nuovo sito web

MeteoWeb

Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha annunciato, oggi, che il suo nuovo sito web è online all’indirizzo www.thalesaleniaspace.com.

In linea con la visione Space for Life di Thales Alenia Space che mira a realizzare una vita migliore e più sostenibile sulla Terra, il nuovo sito web illustra le attività dell’azienda nei settori delle telecomunicazioni, della navigazione satellitare, dell’osservazione della Terra e del monitoraggio ambientale, dell’esplorazione spaziale, della scienza e delle infrastrutture orbitali.

Il sito web riflette inoltre il nuovo posizionamento di Thales Alenia Space in risposta alla rivoluzione industriale guidata dal “New Space”. Stringendo nuove partnership in tutto l’ecosistema spaziale, l’azienda si rivolge a nuovi mercati nel campo dell’osservazione della Terra ad alto tasso di rivisitazione, del cloud computing per lo spazio e dell’Internet delle cose (IoT). I nuovi contenuti evidenziano anche il DNA dell’azienda incentrato sull’ innovazione e su un approccio olistico alla progettazione dei programmi di domani, anticipando le esigenze future dei clienti governativi e commerciali.

Per Thales Alenia Space, rendere lo spazio il più sostenibile possibile è una priorità fondamentale. Le soluzioni spaziali al servizio della connettività contribuiscono a colmare il divario digitale in tutto il mondo. Molte delle tecnologie di osservazione della Terra dell’azienda monitorano da vicino l’ambiente, contribuendo a preservare il nostro pianeta. La navigazione satellitare consente una geolocalizzazione più accurata di piattaforme aeree e marittime, oggetti e persone, oltre a migliorare i servizi di ricerca e salvataggio, mentre le missioni di esplorazione spaziale stanno superando i confini delle nostre conoscenze del sistema solare e dell’universo.

Il sito web comprende anche una sezione dedicata alla Space Alliance formata da Telespazio e Thales Alenia Space, come partnership strategica tra le aziende leader mondiali Leonardo e Thales, in grado di offrire una gamma completa di soluzioni basate su servizi e tecnologie avanzate. Sono presenti anche riferimenti alla la presenza geografica dell’azienda , ai talenti e alle opportunità di carriera, oltre a tutte le ultime pubblicazioni, notizie e comunicati dell’azienda .