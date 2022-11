Torino, vasto incendio a Villastellone: in fiamme diversi capannoni | FOTO

MeteoWeb

Dall’alba numerose squadre di Vigili del Fuoco, supportate dal nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), sono impegnate a Villastellone (comune a circa 20 km da Torino) per domare l’incendio che ha coinvolto alcuni capannoni appartenenti a una ditta specializzata nel riciclaggio di imballaggi in legno.

Sul posto sono impegnate una ventina di squadre di pompieri giunte in rinforzo anche da Biella, Alessandra, Vercelli, Cuneo e Asti

Presenti anche Protezione civile e Arpa, insieme ai carabinieri, per far luce sulle cause che hanno scatenato il rogo. Al vaglio degli investigatori tutte le ipotesi, compreso l’incendio doloso.