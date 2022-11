Serie di tornado devasta Oklahoma, Texas e Arkansas: un morto e diversi dispersi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Almeno una persona è morta e numerose sono disperse dopo che diversi tornado hanno colpito Oklahoma, Texas e Arkansas, danneggiando case e provocando blackout che hanno colpito migliaia di persone.

Ieri il governatore dell’Oklahoma Kevin Stitt ha dichiarato lo stato di emergenza per le contee di Bryan, Choctaw, LeFlore e McCurtain dopo che diversi tornado hanno attraversato lo Stato.

“Lo Stato è pronto a inviare tutto l’aiuto, il supporto e le risorse di cui l’Oklahoma sudorientale ha bisogno per riprendersi da questa tempesta devastante. Gli abitanti dell’Oklahoma sono forti. Ricostruiremo queste case e attività commerciali,” ha affermato Stitt in una nota.

Stitt ha visitato la città di Idabel nella contea di McCurtain, nel Sud/Est dell’Oklahoma, che ha subito ingenti danni. Il governatore ha affermato che più di 100 case e attività commerciali sono state distrutte e ha definito la situazione “straziante” in un tweet.

La serie di tornado ha provocato la morte di una persona: il governatore ha riportato il decesso di un uomo di 90 anni a Idabel.

In Texas, vicino al confine con l’Oklahoma, almeno 50 case sono state danneggiate o distrutte nella contea di Lamar a partire da venerdì sera, ha riferito l’ufficio dello sceriffo.

Inoltre, più di 20mila case e aziende sono rimaste senza elettricità in Arkansas, Louisiana, Oklahoma sud-orientale e Texas orientale a partire da sabato sera, secondo Poweroutage.us.

Secondo le stime preliminari del National Weather Service Storm Prediction Center, 9 tornado si sono formati in Texas, 4 in Arkansas e uno in Oklahoma.

Il NWS ha confermato un tornado in movimento a 72 km/h nella città di Wrightsville nella contea di Pulaski, in Arkansas, appena a Sud di Little Rock.