Turchia: “avviato commercio di energia in rubli, diventeremo un centro di distribuzione del gas”

La Turchia vuole diventare il centro di smistamento del gas da Azerbaijan, Iraq, Golfo Persico e Israele. Lo ha detto Fatih Donmez, Ministro dell’Energia e delle risorse naturali della Turchia, in un’intervista rilasciata a TRT Haber. “La Turchia si trova in una posizione molto strategica non solo per soddisfare la domanda nazionale, ma anche in termini di posizione geopolitica e geografica, vicinanza ai Paesi di origine e vicinanza ai Paesi della domanda, ovvero i punti di consumo. La Turchia non sarà solo la regione e il centro in cui verrà scambiato il gas. Sarà anche un centro di distribuzione”, ha dichiarato Donmez.

“Attualmente abbiamo una borsa valori che gestisce un mercato energetico nazionale a Istanbul. Sul lato giornaliero dell’elettricità e del gas naturale, opera anche il mercato all’ingrosso del gas naturale. Ora useremo la nostra infrastruttura tecnologica anche per questo nuovo centro. Il centro di distribuzione sarà principalmente in Tracia. Perché è qui che entrano in gioco molti gasdotti. Quando oggi osserviamo molti hub in Europa, vediamo che molti Paesi che non hanno tanto afflusso di risorse quanto noi, cercano effettivamente di gestire questi hub con un numero limitato di afflussi di risorse. Noi riceveremo risorse da molti Paesi e fisseremo un prezzo molto più vantaggioso e competitivo”, ha aggiunto il Ministro.

Donmez ha detto che il commercio di energia con la Russia in rubli è già avviato e aumenterà nei prossimi mesi. Ha aggiunto che la Turchia potrebbe avviare il commercio di GNL con l’Oman e che potrebbe tenere una conferenza internazionale sul gas tra gennaio e febbraio del prossimo anno per riunire i Paesi fornitori di gas e importatori.

“In precedenza avevamo commercio di GNL dai Paesi del Golfo, in particolare dal Qatar. Ora, negli ultimi mesi, abbiamo fatto una visita in Oman. Forse abbiamo l’opportunità di iniziare il commercio di GNL da lì. Eravamo negli Emirati Arabi Uniti la scorsa settimana e abbiamo valutato che c’era di nuovo un’opportunità del genere. Siamo andati in Indonesia, Malesia. Sono Paesi che producono gas naturale. Tuttavia, c’è stato uno sviluppo, soprattutto per la Malesia. Possiamo collaborare sia nell’esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale in Malesia e in Turchia? Abbiamo parlato di questo. La nostra nuova strategia ora procede come segue. Con questi Paesi, cioè nei Paesi in cui acquistiamo gas o petrolio, abbiamo l’idea e l’intenzione di prendere parte alla produzione di quei campi. Possiamo cooperare insieme nell’esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale in Turchia”, ha detto Donmez.

La situazione gas in Europa

“La situazione in Europa è leggermente diversa perché stanno tentando di ridurre gli acquisti di gas e petrolio dalla Russia, soprattutto a causa della guerra in corso tra Ucraina e Russia. Da un lato, ovviamente, non c’è la possibilità di produrre risorse alternative. Perché il gas che si riceve per anni attraverso il gasdotto, che è di circa 150 miliardi di metri cubi all’anno, è quello che l’Europa ha comprato dalla Russia. Le cifre espresse quest’anno sono che questo sarà inferiore a 50 miliardi di metri cubi. C’è una riduzione di quasi due terzi. Allora come gestirà il deficit di 100 miliardi? I Paesi europei stanno attualmente cercando di risolvere parzialmente questo problema con la fornitura di GNL. Hanno riempito i loro stoccaggi in estate per superare più facilmente questo inverno”, ha dichiarato Donmez.

“Nonostante ciò, hanno fatto ricorso anche a misure straordinarie. Sono previste anche gravi sanzioni e raccomandazioni per il risparmio energetico nei luoghi di lavoro, nelle abitazioni, nelle strutture pubbliche e private. Si può fare nelle residenze solo sensibilizzando i cittadini. Anche se varia da Paese a Paese, stanno negoziando con gli impianti industriali per utilizzare meno gas naturale ed elettricità tra il 20 e il 30%”, ha detto ancora il Ministro turco.

“Quando guardiamo al mercato europeo, soprattutto nei Paesi vicini, abbiamo assunto ruoli importanti che rafforzeranno la loro sicurezza di approvvigionamento. Si tratta di progetti come TANAP e TurkStream. TANAP è un gasdotto che arriva fino all’Europa e all’Italia. Ora è stata attivata la linea TurkStream-2, che fornisce gas all’Europa attraverso la Bulgaria”, ha detto Donmez.