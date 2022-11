La Turchia completerà la costruzione del gasdotto nel Mar Nero

MeteoWeb

La Turchia completerà la costruzione di un gasdotto da collegare al sistema del gas del Mar Nero a novembre: lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Il quotidiano Sabah aveva riportato ad aprile che la Turchia avrebbe investito fino a 10 miliardi di dollari in un progetto per estrarre e trasportare 540 miliardi di metri cubi di gas dal giacimento di gas naturale di Sakarya nel Mar Nero. La prima consegna di gas è prevista nel 2023. Il ministro dell’Energia turco Fatih Donmez ha affermato che il costo del gas scoperto nel Mar Nero è stato stimato in 400 miliardi di dollari.

“BOTAS (la compagnia petrolifera e del gas statale turca) completerà la costruzione sulla superficie terrestre per collegare il gas al sistema nazionale questo mese,” riporta l’agenzia di stampa Anadolu, citando Erdogan.

Il presidente ha aggiunto che le riserve di gas nel giacimento del Mar Nero sono stimate in 540 miliardi di metri cubi e questa cifra è destinata a crescere.

Erdogan ha affermato che le capacità della Turchia sono state notevolmente ampliate grazie ai moderni sistemi di perforazione, aggiungendo che Ankara sta già ricevendo proposte di cooperazione nell’esplorazione, estrazione e trasporto di idrocarburi. “Ci sono varie offerte dei nostri partner. La Libia è interessata ai nostri servizi per l’esplorazione delle risorse naturali,” ha affermato.