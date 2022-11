Arriva il gelo in Ucraina, è allarme freddo e blackout

MeteoWeb

In gran parte dell’Ucraina è scattata oggi l’allerta meteo per il ghiaccio, proprio mentre l’operatore elettrico Ukrenergo prevede per l’intera giornata interruzioni di corrente in tutto il Paese, determinando l’impossibilità per la popolazione di proteggersi dal freddo.

“Tutte le regioni dell’Ucraina sono soggette ad arresti programmati. Questa è una conseguenza dei ripetuti attacchi missilistici russi alle reti dell’azienda, nonché alle centrali che producono elettricità,” ha sottolineato Ukrenergo, come riporta Unian.